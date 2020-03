Dall’Inter all’Inter: così Ronaldo ha festeggiato le 1000 partite da professionista

TORINO- Scendendo in campo ieri sera nel successo contro l’Inter, Cristiano Ronaldo ha potuto festeggiare le 1000 partite disputate nel calcio professionistico. Un ennesimo record nella carriera di Cr7, che non ha certamente bisogno di presentazioni. La curiosità è che, l’avversario incontrato nella notte dello Stadium, è stato anche il primo affrontato all’esordio nel calcio “dei grandi”. Il 14 agosto del 2002, in occasione di una sfida valida per i preliminari di Champions League, il numero 7 bagnò il suo esordio con la maglia dello Sporting proprio contro i meneghini.

