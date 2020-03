Dall’Inghilterra: Willian rifiuta il rinnovo con il Chelsea

TORINO- Novità importanti di mercato, in casa Juventus, arrivano dall’Inghilterra. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico Daily Express, infatti, Willian, esterno offensivo in lista per rinforzare l’attacco, avrebbe rifiutato le ultime proposte di rinnovo da parte del Chelsea. L’ex Shaktar, classe 1988, ha un contratto in scadenza il 30 giugno e ha rifiutato il biennale proposto dal club londinese, restio a concedere al giocatore il triennale richiesto.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<