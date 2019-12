Dall’Inghilterra: via Isco, assalto Real a Eriksen

TORINO- Christian Eriksen lascerà il Tottenham e si unirà al Real Madrid a gennaio. Questo è quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, che parla di un assalto imminente al danese nel prossimo mercato invernale. L’arrivo dell’ex Ajax, da tempo nel mirino anche della Juventus, sarebbe agevolato dalla cessione di Isco, diretto verso il Chelsea in cambio di 50 milioni di euro. Una doppia beffa per i bianconeri, che vedrebbero così sfumare in un colpo solo due possibili acquisti per il centrocampo.