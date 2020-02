Dall’Inghilterra: tre big scappano dal Manchester City

TORINO- Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico Daily Mail, la squalifica che ha colpito il Manchester City, se confermata, potrebbe portare ad un vero e proprio esodo della rosa. Tre big, in particolare, sarebbero pronti a lasciare la squadra. Si tratta di Sergio Aguero, Raheem Sterling e Leroy Sanè, tutti punti fermi del reparto offensivo a disposizione di Pep Guardiola. Il tedesco, in particolare, sarebbe nel mirino della Juve, che lo ha puntato come possibile sostituto di Douglas Costa.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<