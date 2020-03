TORINO- Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, Cristiano Ronaldo sarebbe pronto a prolungare la sua avventura juventina oltre il 2022, data dell’attuale scadenza del contratto. Il fenomeno portoghese, infatti, vuole vincere la Champions League con il club bianconero e, nel caso in cui non ci riuscisse subito, potrebbe prolungare fino al 2024, allontanando così le voci di un approdo in MLS.

