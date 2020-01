TORINO – Secondo quanto riportato da vari tabloid inglesi, l’Everton di Carlo Ancelotti vorrebbe Emre Can a titolo definitivo già nella finestra di mercato di gennaio. I Toffees avrebbero già pronta una cifra vicina ai 35 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni sportive del centrocampista tedesco, che quest’anno col la Juventus sta trovando pochissimo spazio. Ricordiamo che i bianconeri hanno acquistato Emre Can dal Liverpool lo scorso anno a parametro 0.