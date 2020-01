Dall’Inghilterra: Pogba non lascerà lo United a gennaio

TORINO- Juventus sempre attiva sul mercato, in cerca di rinforzi a centrocampo. Dopo aver messo a segno il colpo Kulusevski, per il quale si attende solo l’ufficialità, il club bianconero punta ora ad un altro grande acquisto: quello di Paul Pogba. Il entrocampista francese è ormai in rotta con l’ambiente del Manchester United e aspetta solo l’apertura del mercato per cambiare aria. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, però, la sua cessione non si concretizzerà prima della prossima estate. Decisione già comunicata a Mino Raiola e a Pogba, che dovrà quindi aspettare ancora.