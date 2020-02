Dall’Inghilterra: Pochettino sarà il post-Guardiola

TORINO- Mentre il City attende di conoscere la risposta sul ricorso presentato contro l’esclusione dalla Champions League per le prossime due stagioni, Pep Guardiola riflette sul suo futuro. Il tecnico catalano, accostato anche alla Juventus, potrebbe lasciare i Citizens al termine della stagione, come riportato dal quotidiano britannico The Sun. Mauricio Pochettino, infatti, è già stato individuato come suo sostituto e fondatore di un nuovo ciclo anche in caso di esclusione dalle coppe europee confermata.

