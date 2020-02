Dall’Inghilterra: per Ramsey ci sono United e Arsenal

TORINO- Le prestazioni offerte fin qui da Aaron Ramsey non hanno convinto in pieno la dirigenza della Juventus, che sta ora riflettendo sul suo futuro a Torino. Il gallese, arrivato a parametro zero in estate, potrebbe partire alla fine della stagione, facendo ritorno in Premier League. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico Daily Star, lo United potrebbe aprire i discorsi inserendo nella trattativa il cartellino di Pogba, tanto gradito dal club bianconero. Più lontano ma ugualmente suggestiva la possibilità di un ritorno all’Arsenal.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<