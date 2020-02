Dall’Inghilterra: nuovi rumors su uno scambio per Pogba

TORINO- Paul Pogba è il grande obiettivo di mercato della Juventus per l’estate. Il francese, in rotta con il Manchester United, è pronto a lasciare la Premier e il club bianconero sarebbe una delle sue prime scelte. Come riportato dai quotidiani britannici, però, l’elevata valutazione del cartellino (120 milioni di euro) rende diffili eventuali trattative. Ma il ds Paratici sembra tutt’altro che intenzionato a mollare e, per abbassare la parte richiesta in denaro, potrebbe inserire nella trattativa il cartellino di uno tra Ramsey e Rabiot.

