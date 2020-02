Dall’Inghilterra: Matic occasione a parametro zero

TORINO- Il Sunday Mirror, quotidiano britannico, parla di un possibile ritorno di fiamma della Juventus per Nemanja Matic, centrocampista in forza al Manchester United. Il gigante serbo, già accostato ai bianconeri nelle passate stagioni, ha un contratto in scadenza a fine giugno e potrebbe essere un’occasione a parametro zero, mercato dove il ds Paratici ha pescato molto in questi anni. Sull’ex Chelsea, però, ci sarebbe anche l’interesse dell’Inter, voluto dal suo mentore Conte.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<