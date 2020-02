Dall’Inghilterra: lo United fa il prezzo per Pogba

TORINO- Paul Pogba e il Manchester United, a fine stagione, si separeranno. Il centrocampista francese, infatti, non è più a suo agio nello spogliatoio dei Red Devils e il divorzio non consumatosi a gennaio si consumerà in estate. Su di lui è da tempo attiva la Juventus, che lavora al clamoroso ritorno dopo l’addio nell’estate del 2016. Secondo quanto riportato dal quotidiano The Sun, però, l’operazione si preannuncia ostica, visti i 170 milioni di euro di valutazione del cartellino.