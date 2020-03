Dall’Inghilterra: la Juve prepara l’offerta per Emerson Palmieri

TORINO- Vista la presenza in rosa del solo Alex Sandro, la Juventus è al lavoro per aggiungere un altro terzino sinistro alla rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Come riportato dal quotidiano britannico Daily Express, il club bianconero starebbe seguendo da vicino la situazione legata ad Emerson Palmieri, vecchio pupillo del ds Fabio Paratici. Per l’italo-brasiliano, i campioni d’Italia sarebbero pronti a mettere sul piatto ben 28 milioni di euro.

