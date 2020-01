Dall’Inghilterra: la Juve mette nel mirino Troy Parrott

TORINO- Nuovo possibile colpo in casa Juventus, che valuta l’arrivo di un giovane attaccante dal futuro assicurato: Troy Parrott. L’irlandese, cresciuto nel vivaio del Tottenham, ha già debuttato in prima squadra in FA Cup e in Nazionale maggiore, nonostante la giovane età (classe 2002). Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico Daily Mail, però, gli Spurs non vorrebbero privarsi del loro talento e sarebbero pronti a cederlo in prestito al Chartlon prima di concedergli una chance in prima squadra dalla prossima stagione.