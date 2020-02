Dall’Inghilterra: la Juve continua a seguire Marcos Alonso

TORINO – La Juventus non ha ancora a disposizione una reale alternativa per Alex Sandro. Il brasiliano è l’unico laterale mancino su cui può contare Sarri, ed è per questo che la Juve ha cercato rinforzi in quel settore a gennaio. Secondo quanto riferito da ‘The Sun’, i bianconeri avrebbero fatto un sondaggio con il Chelsea per Marcos Alonso a gennaio, ma le richieste troppo esose dei ‘Blues’ avrebbero scoraggiato Paratici. Nonostante questo, lo spagnolo continua a non trovare spazio nelle rotazioni di Lampard, e potrebbe tornare di moda in ottica Juve per la prossima estate.

