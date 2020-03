Dall’Inghilterra: Juve, pronta offerta da 8 milioni per Zidane

TORINO – Le strade di Zinedine Zidane e della Juventus sembrano sempre destinare a incontrarsi di nuovo. Il tecnico francese, autore dei grandi successi del Real Madrid, capace di vincere tre Champions League consecutive, ha il contratto in scadenza 2022. Ma, secondo quanto riferisce il quotidiano britannico Daily Mail, Agnelli sarebbe pronto a portarlo via da Madrid alla fine di questa stagione. Per convincere Zizou la Juventus avrebbe preparato un’offerta da 8 milioni di euro a stagione. Se l’ipotesi dovesse rivelarsi veritiera, sarebbe totale la rottura con il progetto tecnico di Sarri, iniziato soltanto pochi mesi fa.