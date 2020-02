Dall’Inghilterra: Juve con 70 milioni su Gabriel Jesus

TORINO – La bufera che si sta abbattendo sul Manchester City non fa che alimentare le voci sul futuro dei calciatori di proprietà del club inglese. Tra questi c’è anche Gabriel Jesus, che nonostante sia al City da più di due anni è ancora uno dei prospetti più promettenti del panorama mondiale. Sul funambolo brasiliano – riferisce The Sun – ci sarebbe anche la Juventus. Stando al tabloid britannico, i bianconeri sarebbero pronti ad offrire addirittura 70 milioni di euro per strappare Gabriel Jesus ai Citizens.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<