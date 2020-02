Dall’Inghilterra: Jorginho nome caldo per la prossima stagione

TORINO- Molte critiche stanno piovendo all’indirizzo di Miralem Pjanic, reo di esser calato nelle sue prestazioni in campo negli ultimi mesi. Il bosniaco, in caso di offerta allettante, potrebbe fare le valigie in estate e, per sostituirlo, la Juventus punta ad uno dei pupilli di Maurizio Sarri: Jorginho. L’italo-brasiliano ha nostalgia della serie A e, visto il suo status di non intoccabile, potrebbe davvero essere uno dei nomi caldi della prossima campagna acquisti estiva.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<