Dall’Inghilterra: Jorginho in uscita, la Juve ci pensa

TORINO – In casa Juventus c’è incertezza su diversi fronti. A tenere banco, probabilmente da qui alla fine della stagione, sarà sempre il futuro di Maurizio Sarri e il reale impatto della sua rivoluzione filosofica. Forse per avere pienamente successo, il tecnico toscano ha bisogno di alcuni giocatori ben precisi. Uno di questi potrebbe essere Jorginho, che Sarri ha lanciato nel grande calcio ai tempi del Napoli per poi portarlo al Chelsea. Ora, secondo The Sun, Jorginho sarebbe in uscita e la Juve starebbe pensando di regalare a Sarri uno dei suoi vecchi Alfieri.

