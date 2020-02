Dall’Inghilterra: Jorginho in e Pjanic out, decide Sarri

TORINO- Si fa sempre più calda la pista Jorginho per il mercato estivo della Juventus. Il club bianconero, su indicazione di Maurizio Sarri, è infatti pronto ad avviare i contatti con il Chelsea per riportare in Italia il centrocampista. Punto fermo dell’undici del tecnico toscano a Napoli, pur di riaverlo a sua disposizione Sarri sarebbe pronto a sacrificare Miralem Pjanic, tra gli elementi più richiesti della rosa sul mercato. A riportarlo è il quotidiano britannico The Sun.

