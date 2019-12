Dall’Inghilterra: il Chelsea monitora la situazione di Bernardeschi

TORINO- Da chi la Juventus si aspetta ancora un salto di qualità è Federico Bernardeschi, giunto alla sua terza stagione tra le fila dei campioni d’Italia. Il numero 33, nonostante le diverse occasioni concessegli da Sarri, non ha mai convinto del tutto e, se non dovesse migliorare nelle sue prestazioni, potrebbe seriamente lasciare i bianconeri a fine annata. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, in Premier League non mancano i club disponibili ad accogliere l’ex Fiorentina. In primis il Tottenham, che però dovrà fare attenzione al Chelsea, in cerca di rinforzi per puntare con decisione ad avvicinarsi a Liverpool e City.