Dall’Inghilterra: Gabriel Jesus vuole restare al City

TORINO- Brutte notizie in ottica mercato per la Juventus. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, infatti, Gabriel Jesus, uno degli obiettivi per il dopo-Higuain, non avrebbe intenzione di lasciare il Manchester City per trasferirsi in una nuova squadra. Il brasiliano, infatti, ha un ottimo rapporto con Guardiola e vorrebbe continuare a lavorare insieme a lui. A meno che, la squalifica all’indirizzo della squadra, non venga confermata…

