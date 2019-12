Dall’Inghilterra: Eriksen vuole il Real Madrid

TORINO- Manca ormai poco all’apertura della finestra invernale di mercato che, a differenza degli scorsi anni, potrebbe vedere il cambio di casacca di grandi nomi. Uno di questi è Christian Eriksen, talento in forza al Tottenham e in scadenza di contratto a giugno, con nessuna intenzione di rinnovare. Il talento danese è nel mirino di Juventus e Real Madrid per il centrocampo, reparto da rinforzare per entrambe le compagini. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, l’ex Ajax avrebbe snobbato l’interesse dei bianconeri, preferendo unirsi alla squadra allenata da Zidane.