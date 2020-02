Dall’Inghilterra: crisi City, la Juve punta su Sanè

TORINO- La sentenza che ha estromesso il City dalle prossime due edizioni della Champions League potrebbe creare un esodo della rosa. Molti dei giocatori, infatti, sarebbero pronti a lasciare i citizens, tra cui l’esterno offensivo Leroy Sanè. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, sull’ex Schalke ci sarebbe anche la Juve, in cerca di un rinforzo per il proprio attacco, che in estate potrebbe perdere Bernardeschi e Douglas Costa.

