Dall’Inghilterra: Chelsea pronto a fare follie per Sancho

TORINO- La Juventus è attiva sul mercato di gennaio, con un occhio sempre puntato a quello estivo. Diversi i profili sul taccuino dei dirigenti bianconeri, tra cui anche quello di Jadon Sancho, stellina in forza al Borussia Dortmund e astro nascente del calcio inglese. Il ragazzo, classe 2000, sarebbe in rotta con l’ambiente giallonero e potrebbe cambiare aria già in estate, dando vita ad una vera e propria asta di mercato internazionale. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, il principale avversario per i campioni d’Italia sarebbe il Chelsea, disposto a mettere sul piatto ben 140 milioni di euro.