Dall’Inghilterra: Chelsea pronto a cedere Jorginho

TORINO- Come riportato dal quotidiano britannico The Sun, in estate, il Chelsea effettuerà un mini-rivoluzione della rosa. Diversi sono i nomi in uscita dal club londinese, tra cui il centrocampista Jorginho, ritenuto non compatibile con il modo di intendere il calcio da parte di Lampard. Il centrocampista italo-brasiliano è stato accostato nelle scorse settimane anche alla Juve, dove ritroverebbe il suo mentore Sarri in panchina”.

