Dall’Inghilterra: c’è anche la Juve su Van De Beek

TORINO- I fari di mercato della Juventus sono sempre puntati sul centrocampo, reparto che nei prossimi mesi potrebbe vedere una maxi rivoluzione. Diversi i possibili nomi in entrata in casa bianconera, tra cui quello di Donny Van de Beek, punto fermo dell’Ajax e della Nazionale. L’olandese, tra gli artefici dell’eliminazione della squadra di Allegri dalla scorsa Champions, è entrato nel mirino del ds Fabio Paratici secondo quanto riportato dal quotidiano britannico Sunday Express. Da fronteggiare, però, la concorrenza di Manchester United e Real Madrid, al momento in vantaggio sul 22enne.