Dall’Inghilterra: c’è anche la Juve su Smalling

TORINO- Il mercato ha sempre un ruolo di primo piano in casa Juventus, con la società che vuole rinforzare ulteriormente la rosa in vista della prossima stagione. L’obiettivo è quello di acquistare un nuovo difensore centrale, vista la probabile cessione di Rugani e l’infortunio di Demiral (che non sarà disponibile prima di settembre). Come riportato dal quotidiano britannico The Sun, il primo nome sulla lista è quello di Chris Smalling, che probabilmente non verrà riscattato dalla Roma a causa delle alte richieste dello United. Sul centrale è però forte la concorrenza di Tottenham ed Everton.

