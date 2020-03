Dall’Inghilterra: c’è anche il Psg su Pogba

TORINO- La Juventus non è la sola candidata all’acquisto di Paul Pogba, che in estate dovrebbe lasciare il Manchester United. Ne è sicuro il quotidiano britannico The Sun che, quest’oggi, riporta un interesse da parte del Psg all’indirizzo del centrocampista francese. I parigini sognano un colpo da 90 per il centrocampo, reparto indebolitosi dopo le cessioni degli ultimi mesi. Si parte da una base d’asta di almeno 100 milioni di euro.

