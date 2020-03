Dall’Inghilterra: Arsenal sulle tracce di Higuain

TORINO- Le ultime prestazioni fornite da Higuain, che non trova la via del gol dalla gara di Coppa Italia con l’Udinese dello scorso gennaio, avrebbero convinto la Juventus a valutare eventuali offerte in arrivo per il proprio attaccante. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, il Pipita sarebbe seguito da vicino dall’Arsenal, alla ricerca di un centravanti vista la possibile partenza in estate di Aubameyang. La Juve, dal canto suo, spera di incassare una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro.

