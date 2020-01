Dall’Inghilterra: Arsenal e United interessate a Rabiot

Adrien Rabiot è arrivato a parametro zero alla Juventus solamente qualche mese ma finora il centrocampista non è ancora riuscito a lasciare il segno, faticando a ritagliarsi uno spazio che mister Sarri gli ha concesso saltuariamente specialmente verso la fine dell’anno. L’allenatore bianconero poco tempo parlando di Rabiot, aveva sottolineato come il giocatore stesse faticando ad inserirsi nella nuova realtà anche a causa del suo carattere. Nonostante ciò, due tra i più importanti club inglesi, l’Arsenal ed il Manchester United sarebbero interessati alle sue prestazioni; secondo il “Daily Star”, che ha riportato la notizia sul proprio sito internet, la società bianconera non è assolutamente interessata attualmente a prendere in considerazione una cessione di Rabiot che ha un firmato un contratto che lo lega alla Juventus fino al 2023.