Dall’Inghilterra: anche lo United sulle tracce di Chiesa

TORINO- Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico Daily Mail, la Juventus non è l’unica squadra ad essersi interessata al futuro di Federico Chiesa. Sul talento della Fiorentina, valutato ben 70 milioni di euro da Commisso, ci sarebbe infatti anche lo United, al lavoro per tornare ai fasti del recente passato. Alcuni osservatori dei Red Devils, in occasione del match tra Fiorentina e Milan, sarebbero stati visti al “Franchi” per osservare da vicino il numero 25.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<