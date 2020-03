Dall’Inghilterra: anche il Tottenham su Smalling

TORINO- Vista la probabile partenza di Daniele Rugani, la Juventus avrebbe messo nel mirino Chris Smalling per rinforzare il proprio pacchetto difensivo. Il centrale inglese non è sicuro di essere riscattato dalla Roma, che considera eccessiva la richiesta da 20 milioni di euro dello United. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico Daily Express, però, sul giocatore ci sarebbe anche il Tottenham, pronto a riportarlo in Premier League.

