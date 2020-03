Dall’Inghilterra: anche il Chelsea su Ter Stegen

TORINO- Continuano insistenti le voci su una possibile partenza in estate di Marc-André Ter Stegen, che sarebbe ormai stanco della situazione in casa Barcellona. Il numero uno tedesco è stato accostato più volte alla Juve negli ultimi giorni, nonostante il rinnovo da poco ufficializzato di Szczesny. I bianconeri, però, dovranno vedersela con la concorrenza per l’estremo difensore, richiesto con insistenza anche dal Chelsea. A riportarlo è il quotidiano britannico Daily Express.

