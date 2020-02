Dall’Inghilterra: anche Gundogan in orbita Juve

TORINO- La squalifica che ha colpito il Manchester City, che sarà escluso dalla Champions League per le prossime due stagioni, potrebbe dare vita a un esodo estivo sul mercato. A guardare in casa citizens c’è soprattutto la Juventus che, oltre al possibile ritorno di fiamma con Guardiola, starebbe puntando anche all’acquisto di Gundogan. Il classe 1990, fedelissimo del tecnico catalano, potrebbe essere tra i primi a cambiare aria secondo il quotidiano britannico The Sun.

