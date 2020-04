Dall’Argentina: “Sarebbe bello un ritorno di Higuain al River Plate…”

TORINO – Il Clarin, quotidiano argentino, ha riportato una dichiarazione di un dirigente del River Plate su Gonzalo Higuain: “Sarebbe bello riaverlo qui”. Il giocatore bianconero ha il contratto in scadenza nel 30 giugno del 2021 e la Juventus potrebbe decidere di cederlo al club biancorosso pur di non perderlo a costo zero. Il club di Buenos Aires, però, dovrà fare i conti con il suo stipendio che è uno dei più alti della società torinese (7,5 milioni di euro annui).

