Dalla Spagna: Zidane spinge per l’acquisto di Pogba

TORINO- Continuano a girare le voci di mercato intorno al nome di Paul Pogba, che in estate dovrebbe lasciare il Manchester United. Il francese, già negli scorsi mesi, aveva cercato la fuga dall’Inghilterra, trovando però il muro dei Red Devils a sbarrargli la strada. Il mancato rinnovo, però, avrebbe convinto il club a cederlo, in attesa di un’offerta allettante dai club interessati: Juventus e Real Madrid. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, i bianconeri dovranno fare molta attenzione alla concorrenza dei blancos, pronti a svenarsi per l’acquisto del numero 6. Zidane, per rinforzare la rosa a sua disposizione, avrebbe infatti richiesto unicamente l’acquisto del connazionale, suo grande pupillo.