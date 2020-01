Dalla Spagna: Zidane può lasciare il Real a causa di Pogba

TORINO- Il mancato acquisto di Paul Pogba da parte del Real Madrid potrebbe costare la panchina a Zinedine Zidane. Come riportato dalla stampa spagnola, il tecnico francese non sarebbe contento del secco rifiuto del presidente Florentino Perez davanti alla richiesta di acquisto del centrocampista, ritenuto elemento fondamentale dei progetti futuri del club blanco. In caso di mancato arrivo (Juve che segue con attenzione la situazione), l’ex pallone d’oro potrebbe decidere di separarsi dal club al termine della stagione.