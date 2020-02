Dalla Spagna: Willian piace ad un club della Liga

TORINO- Chiusa ieri la finestra di mercato invernale, la Juventus è ora al lavoro per cogliere possibili occasioni tra i futuri parametri zero. Tra le occasioni che più tentano i bianconeri c’è Willian, 31enne attaccante in forza al Chelsea che, però, è molto lontano dal rinnovare con il club londinese. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, in vantaggio nella corsa al brasiliano ci sarebbe al momento il Barcellona, che lavora per aggiungere alternative al proprio reparto offensivo.