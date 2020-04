TORINO- La Juventus, in queste ultime settimane, sarebbe tornata con decisione a setacciare la pista Icardi per l’attacco del prossimo anno. L’argentino, già obiettivo in passato, potrebbe prendere l’eredità di Higuain, il cui futuro a Torino è in bilico. Come riportato dai media spagnoli, però, i bianconeri dovranno superare la concorrenza dell’Atletico Madrid, intenzionato a regalare un nuovo centravanti a Simeone.

