Dalla Spagna: sfida Juve-Real per Aouar

TORINO- La Juventus guarda già in casa Lione, a distanza di più di un mese dal doppio confronto degli ottavi di finale di Champions League. Bianconeri che, in ottica mercato, stanno osservando i progressi di Houssem Aouar, talentino in forza nell’undici di Rudi Garcia. Il ragazzo, autore fin qui di cinque gol e cinque assist in stagione, viene valutato ben 45 milioni di euro, ma l’ostacolo principale è la concorrenza. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Defensa Central, infatti, anche il Real Madrid sarebbe sulle tracce del giovane trequartista.