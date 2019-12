Dalla Spagna: sarà Real-Juve per Ferran Torres

TORINO- La Juventus non rinuncia mai a progettare il proprio mercato futuro, nonostante una stagione da portare ancora a termine. I bianconeri hanno diversi nomi nel mirino, tra cui diversi giovani che possano dare il cambio a chi, inevitabilmente, è giunto alla fine del suo ciclo. Tra i possibili juventini del futuro c’è Ferran Torres, stella emergente del Valencia e del calcio spagnolo, autore di una eccellente stagione fin qui con la maglia del suo club. Secondo quanto riportato dal quotidiano iberico As, le sue 4 reti e i suoi 3 assist, messi a referto in 20 presenze, avrebbero attirato anche l’interesse del Real Madrid, pronto a sfidare i campioni d’Italia in estate.