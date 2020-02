Dalla Spagna: Ramos-Real, smentite le voci di divorzio

TORINO- Nella giornata di ieri erano circolate alcune voci circa un possibile divorzio tra Sergio Ramos e il Real Madrid al termine di questa stagione. Il centrale va in scadenza a giugno del 2021 e, viste le difficoltà riscontrate per il rinnovo, si era parlato di una sua cessione, con la Juve tra le possibili destinazioni. La stampa spagnola, quest’oggi, ha però smentito questa possibilità. I rapporti tra il numero 4 e il presidente Perez sono ottime e non dovrebbero esserci problemi circa una permanenza a Madrid del capitano.

