Dalla Spagna: Ramos lontano dal rinnovo, Juve alla finestra

TORINO- Clamorosa indiscrezione proveniente dalla Spagna. Come riportato dal quotidiano As, infatti, Sergio Ramos e il Real Madrid potrebbero arrivare ad una separazione al termine di questa stagione, viste le difficoltà a trovare un accordo per il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel giugno 2021. Il numero 4, storica colonna dei blancos, potrebbe quindi iniziare una nuova avventura in un altro campionato, con la Juve tra le possibili destinazioni. Il club bianconero potrebbe infatti sfruttare il rapporto di stima tra il centrale e Ronaldo, suo compagno di mille vittorie.

