Dalla Spagna: Rakitic verso la Juve, ma il Barcellona vuole Douglas Costa

TORINO- Mentre il campionato è stato sospeso almeno fino al 3 aprile, il mercato va avanti e la Juventus sta lavorando per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Nel mirino, per il centrocampo, c’è sempre Ivan Rakitic, in uscita dal Barcellona dove è ormai ritenuto fuori dal progetto tecnico. Secondo quanto riportato da Tv3, però, il club blaugrana avrebbe chiesto in cambio il cartellino di Douglas Costa, molto apprezzato nello spogliatoio catalano. Un’offerta che il club bianconero valuterà con attenzione in queste settimane.

