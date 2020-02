Dalla Spagna: Rakitic aveva valutato la proposta della Juve

TORINO- Ad eccezione del colpo Kulusevski, che si aggregherà alla rosa da luglio, la Juventus non ha effettuato grandi mosse in entrata nell’ultima finestra di mercato invernale. Tra i tanti nomi accostati al club bianconero, che non sono però stati acquistati, c’è anche quello di Ivan Rakitic, vicino all’addio al Barcellona a causa dei cattivi rapporti con l’ex tecnico Valverde. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, il croato avrebbe seriamente valutato la proposta dei campioni d’Italia, salvo poi tornare sui suoi passi con l’arrivo in panchina del nuovo tecnico Setien.