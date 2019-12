Dalla Spagna: promessa di Raiola al Barcellona, De Ligt in blaugrana nel 2022

TORINO- Colpo di mercato bianconero dell’ultima estate, Matthijs De Ligt non si è ancora calato al 100% nei piani tecnici di Maurizio Sarri. Il centrale olandese sta facendo fatica ad adattarsi ai ritmi del campionato italiano e, allo stesso tempo, continuano le voci di un suo possibile addio alla Juventus. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, ci sarebbe addirittura la data della partenza dell’ex Ajax, fissata per il 2022. Destinazione? Quel Barcellona rivale estivo dei campioni d’Italia, al quale Raiola avrebbe promesso di portare il proprio assistito in futuro.