Dalla Spagna: Paratici vicino all’intesa con Alex Telles

TORINO- Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, il ds bianconero Fabio Paratici sarebbe vicino a mettere a segno il primo colpo per la prossima stagione. A rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri dovrebbe essere Alex Telles, terzino sinistro in forza al Porto, per il quale sarebbe stata raggiunta un’intesa sui 25 milioni di euro. Per il brasiliano si tratterebbe di un ritorno in Italia, dopo la sfortunata parentesi all’Inter nel 2015/16.

