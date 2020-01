Dalla Spagna: offerta da 25 milioni della Juve per Alex Telles

TORINO- Uscito anzitempo dalla sfida contro la Roma di ieri, Danilo si è sottoposto in mattinata alle classiche visite mediche per capire l’entità del suo infortunio. Il ko che terrà il brasiliano lontano dai campi per almeno un paio di settimane ha convinto la Juve a tornare sul mercato, vista anche l’indisponibilità di De Sciglio. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, il club bianconero avrebbe messo nel mirino Alex Telles, ex Inter, il cui contratto con il Porto andrà in scadenza nel 2021. Sarebbe già stata presentata un’offerta da 25 milioni di euro, ritenuta però bassa dal club portoghese.