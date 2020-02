Dalla Spagna: Mendes proporrà l’acquisto di James

TORINO- Rientrato in estate al Real per il mancato riscatto da parte del Bayern, James Rodriguez non ha convinto del tutto con le sue prestazioni. Ecco perchè, secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, in estate ci sarà la sua cessione definitiva, con l’Italia tra le possibili destinazioni. Jorge Mendes, per via degli ottimi rapporti con la Juve instaurati negli ultimi anni, proporrà il cartellino del colombiano anche ai bianconeri, che al momento non sembrano però interessati all’acquisto.

